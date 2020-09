Coronavirus: Israelul, cu aproape 4.000 de noi imbolnaviri intr-o singura zi, ia in calcul izolarea generala

Ministerul Sanatatii a anuntat ca s-au inregistrat 400 de contagieri suplimentare fata de ziua anterioara si ca a sporit numarul testelor: 44.717 de teste au fost realizate in cursul zilei de miercuri, cel mai mare numar de pana acum.Aceste cifre se inregistreaza in conditiile in care peste 40 de localitati si cartiere cu o rata inalta a infectiilor sunt vizate, incepand de marti, de o interdictie de circulatie pe timpul noptii, insa expertii sunt de parere ca aceste masuri nu sunt suficiente pentru a face sa coboare curba infectiilor si studiaza impunerea de masuri restrictive generale.Cabinetul pentru combaterea crizei coronavirusului studiaza joi mai multe optiuni pentru perioada sarbatorilor evreiesti de la sfarsitul lunii septembrie si inceputul lunii octombrie - Rosh Hashana (Anul Nou evreiesc) si Sukot - cand familiile se reunesc pentru a celebra evenimente religioase si care presupun un risc mai ridicat de raspandire a infectiilor.Responsabili ai Ministerului Sanatatii au cerut executivului condus de premierul Benjamin Netanyahu sa adopte masuri de izolare generala in intreaga tara timp de o luna, potrivit ziarului digital Times of Israel Alte optiuni ar fi inchiderea scolilor si a magazinelor timp de cateva saptamani, cu restrictii de deplasare intre orase, sau aplicarea unor restrictii concrete doar in perioada principalelor sarbatori (Anul nou evreiesc, Yom Kipur si Sukot).Israelul a inregistrat pana acum 141.000 de contagieri, cu o crestere exponentiala in ultimele doua zile. Peste 470 de persoane sunt internate in spital in stare grava, dintre care 133 sunt conectate la ventilatoare.Cifra totala a mortilor se ridica la 1.054, dupa ce miercuri s-au inregistrat 11 noi decese.