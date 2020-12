Coronavirus: Noul lockdown va costa Israelul 1,86 miliarde de dolari

Acesta va fi al treilea lockdown impus in Israel si va intra in vigoare duminica la ora locala 17:00.Lockdown-ul va include restrictii de circulatie, inchideri de magazine, reducerea activitatii la locurile de munca, a transportului public si sistemului educational, precum si limitarea adunarilor.Shira Greenberg, economistul-sef al ministerului, a declarat ca acest lockdown va costa economia israeliana 3 miliarde de sekeli pe saptamana, masura fiind planificata in prezent pentru doua saptamani.Costul va fi mult mai mare daca lockdown-ul se prelungeste pentru inca doua saptamani, in cazul in care morbiditatea nu scade semnificativ, potrivit deciziei Cabinetului Corona israelian.Cu toate acestea, potrivit unui studiu realizat pentru Camera Organizatiilor si Afacerilor Independente din Israel, daunele totale aduse economiei israeliene din cauza viitorului lockdown vor ajunge la 26,8 miliarde de sekeli.Website-ul de stiri in limba ebraica Ynet a anuntat ca biroul prim-ministrului si Ministerul de Finante pregatesc un alt plan de ajutor pentru sectorul de afaceri din cauza celui de-al treilea lockdown.CITESTE SI: