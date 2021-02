Creierul programului nuclear al Iranului a fost ucis cu o arma introdusa clandestin de serviciul secret israelian Mossad (presa)

Seful misterios al programului secret

O mitraliera controlata prin satelit

Citand surse din serviciile de informatii, publicatia cu sediul la Londra scrie ca o echipa de peste 20 de agenti, cetateni israelieni si iranieni, au intreprins ambuscada impotriva omului de stiinta Mohsen Fakhrizadeh dupa opt luni de supraveghere. Potrivit mass-media din Iran Fakhrizadeh a murit la spital dupa ce a fost impuscat in masina sa de asasini inarmati. La scurt timp dupa moartea sa, Iranul a aratat spre responsabilitatea Israelului, ministrul de externe Javad Zarif scriind pe Twitter despre "indicii serioase ale unui rol israelian".Israelul a refuzat sa comenteze la momentul respectiv, iar miercuri seara un purtator de cuvant al guvernului a replicat in urma recentelor dezvaluiri: "Nu comentam niciodata pe astfel de subiecte. Nu exista nicio schimbare in ce priveste pozitia noastra".Fakhrizadeh, in varsta de 59 de ani, era suspectat de mult timp de Occident ca fiind creierul unui program secret destinat fabricarii de bombe nucleare.El era descris de serviciile secret occidentale si israeliene drept seful misterios al acestui program secret oprit in 2003 si pe care, conform acuzatiilor Statelor Unite, Teheranul incearca sa-l reia. Iranul a dezmintit constant ca ar avea un program nuclear in scop militar.O mitraliera controlata prin satelit cu asistenta unei "inteligente artificiale" a fost folosita pentru uciderea omului de stiinta iranian in domeniul nuclear Mohsen Fakhrizadeh la sfarsitul lunii noiembrie, a informat la inceputul lunii decembrie, la Teheran, adjunctul comandantului sef al Gardienilor Revolutiei, transmite AFP.Arma automata, instalata pe o camioneta pick-up,"s-a focalizat pur si simplu asupra chipului martirului Fakhrizadeh astfel incat sotia sa, care se afla la doar 25 de cm distanta, nu a fost atinsa de niciun glont", a adaugat el. Acest dispozitiv a fost "controlat prin internet" via un satelit si a folosit o "camera sofisticata si o inteligenta artificiala" pentru a-si gasi tinta, a continuat Fadavi, care a adaugat ca seful echipei de securitate al omului de stiinta a fost atins de patru gloante in momentul in care s-a aruncat asupra lui pentru a-l proteja.