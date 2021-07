Decizie: cuplurile gay din Israel vor putea avea copii cu ajutorul unor mame surogat

Astfel, in termen de sase luni, trebuie ridicate restrictiile la serviciile unei mame purtatoare pentru cuplurile de acelasi sex si barbatii celibatari, a precizat Curtea."Nu putem accepta daunele persistente si contrare drepturilor omului" in privinta mamelor surogat, a indicat presedinta Curtii, Esther Hayut, in decizia sa.Aceasta decizie reprezinta apogeul unei lupte duse de peste 10 ani de catre sustinatorii ridicarii restrictiei la serviciile mamelor purtatoare pentru cuplurile de acelasi sex si barbatii celibatari.Cand vine vorba de drepturile homosexualilor, Israel se poate lauda cu cele mai bune rezultate in aceasta privinta printre tarile din Orientul Mijlociu. Statul israelian are numerosi reprezentanti ai comunitatii LGBT (persoanele lesbiene, gay, bisexuale si transgender) in parlament, dar pana acum a fost interzisa accederea la serviciile unei mame surogat pentru cuplurile de acelasi sex si barbatii celibatari.Astfel de cupluri recurgeau pana in prezent la serviciile unor mame purtatoare in tari ca India , Nepal, Thailanda si SUA Serviciile mamelor surogat au fost legalizate in Israel in 1996, dar numai pentru cuplurile heterosexuale si apoi pentru femeile singure, noteaza AFP.