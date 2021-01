ANALIZA Noua motive pentru care Israelul este lider mondial in vaccinarea anti-COVID

Sanatate universala

Oamenii au incredere in sistemul de sanatate

Accent pus pe preventie

Israelul este obisnuit cu situatiile de urgenta

Multi oameni lucreaza pentru fondurile de sanatate

Nu este prima data cand fondurile au vaccinat multi oameni

Date si tehnologie

Comunicarea

Spiritul poporului lui Israel

Ministrul Sanatatii din Israel , Yuli Edelstein, a oferit o explicatie pentru care tara sa a reusit sa organizeze atat de bine campania de vaccinare. "Motivele sunt ca am fost pregatiti la timp, am semnat la timp cu companiile de varf si i-am convins ca, daca ne-ar da vaccinul, sistemul de sanatate ar sti sa il administreze intr-un timp foarte scurt. Exact asta este se intampla".Dincolo de aceasta declaratie, The Jerusalem Post a identificat noua motive pentru care Israelul este lider mondial in domeniul vaccinarii.Asistenta medicala universala a existat in Israel inca de la infiintarea statului si a continuat sa fie un factor valoros de atunci. Potrivit dr. Dorit Nitzan, directorul de urgente al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, pandemia de coronavirus a dovedit ca acest tip de ingrijire a fost cheia pentru gestionarea crizei de sanatate.Acum, potrivit Ran Balicer, ofiter sef de inovare pentru serviciile de sanatate Clalit si presedinte al grupului national de experti consultativi pentru guvern pe COVID-19, se dovedeste esential in vaccinarea impotriva virusului.Intr-o perioada in care aproximativ 62% din populatie nu are incredere in prim-ministru, potrivit Institutului pentru Democratie din Israel, un sondaj din 2020 realizat de Myers-JDC-Brookdale, arata ca 90% dintre israelieni sunt multumiti de sistemul lor de sanatate.Doar aproximativ 1% dintre israelieni aleg anual sa treaca la un fond de sanatate alternativ, desi este usor sa o faci. "Acest lucru va spune ceva despre nivelul de incredere si infrastructura construit de-a lungul anilor", a spus Ran Balicer.Fondurile pentru sanatate se concentreaza pe asigurarea faptului ca clientii lor au grija de ei insisi si nu numai ca ii vindeca dupa ce sunt bolnavi. Unii experti in sanatate au sugerat ca unul dintre motivele pentru care rata mortalitatii prin coronavirus in Israel a fost mai mica decat in alte tari a fost ca exista mai putine boli cronice netratate si nediagnosticate in tara.Clalit, cel mai mare fond de sanatate din Israel), de exemplu, a apelat la utilizarea modelelor predictive, a analizei avansate de date mari si a inteligentei artificiale pentru a identifica pacientii inainte de a se imbolnavi si a le oferi ingrijire preventiva, astfel incat sa nu experimenteze diagnostice sau simptome reale ale unei boli. Anul acesta, chiar inainte de vaccinarea cu coronavirus, Clalit a folosit aceste mecanisme pentru a oferi vaccinuri antigripale pacientilor cu cel mai mare risc de complicatii, a spus Balicer."Suntem ca sprinterii", a spus Arnon Afek, director general adjunct al Centrului Medical Sheba din Tel Hashomer. "Israelul stie sa se mobilizeze".El si-a amintit cum, in 2010, cand un cutremur masiv a lovit Haiti , Israelul era acolo in 48 de ore si opera deja un spital de campanie sofisticat chiar inainte de sosirea americanilor."Ne-am obisnuit sa lucram in stare de urgenta", a spus Balicer. "Cele patru fonduri de sanatate ale noastre au fost obisnuite sa se deplaseze rapid, pregatindu-se instantaneu pentru situatii de urgenta si oferind realocari complexe ale multor angajati".Clalit este cel mai mare angajator din Israel, cu peste 45.000 de lucratori. Potrivit site-ului web Leumit Health Care Services, fondul are 2.000 de specialisti printre zecile sale de mii de membri ai personalului.Avand aceasta forta de munca imensa - o clinica in fiecare cartier din tara de la nord la sud - ofera fondurilor de sanatate multa putere, a spus Balicer."Desfasuram campanii de vaccinare tot timpul", a spus Fishman-Magen. "O facem in fiecare iarna cand vaccinam impotriva gripei si am fost chemati sa ne vaccinam si impotriva altor lucruri. Rujeola sau poliomielita. Acesta este ceva cu care suntem obisnuiti".Ca atare, potrivit Ido Hadari, directorul comunicatiilor si guvernului Maccabi Healthcare Services, fondurile dispuneau de infrastructura necesara pentru ca campania de vaccinare impotriva coronavirusului sa se desfasoare in mare masura."Facand programari pentru vaccinare, pentru a va informa sau a va reaminti ca aveti o programare maine, pentru a intelege de ce nu ati venit, pentru a stabili a doua intalnire pentru a doua doza in timpul primei interactiuni - o facem sa arate foarte simplu" a spus el.Toate fondurile pentru sanatate functioneaza cu inregistrari computerizate care alimenteaza datele in siguranta si fara a dezvalui detalii private Ministerului Sanatatii pentru a urmari progresul campaniei de vaccinare si orice efecte secundare sau alte informatii raportate de cei care le primesc."Israelul are un avantaj tehnic", a declarat Afek pentru JPost.Desi nu exista un contract cu Pfizer pentru partajarea datelor, a spus el, el presupune ca compania "a vazut posibilitatea Israelului nu doar de a vaccina, ci de a monitoriza daca oamenii au efecte secundare si si-a dat seama ca Israelul poate deveni o arena experimentala internationala pentru a vedea rapid si vaccinarea eficienta a publicului ... Pentru orice companie acest lucru este atat de valoros".Tara nu si-a lansat doar campania, ci impreuna cu fondurile de sanatate si spitale, a organizat o campanie larg raspandita de televiziune, radio si ziare, incurajand oamenii sa ia vaccinul, a mentionat Fishman-Magen.La unele fonduri de sanatate, fiecare persoana vaccinata este incurajata sa se fotografieze si sa posteze fotografia pe retelele de socializare pentru a-i incuraja pe altii care ar putea ezita.Balicer a remarcat, de asemenea, eforturile de a castiga increderea publicului in siguranta si eficacitatea vaccinurilor inainte de a incepe campania."Ne-am luat timp sa explicam dovezile stiintifice", a spus el. "Am mers personal la sesiuni cheie cu comunitatea haredi (ultraortodoxa) si am purtat discutii lungi cu conducerea lor pana cand am primit o hotarare rabinica conform careia vaccinurile sunt sigure si ar trebui cautate".Intelegerea tarii cu privire la necesitatea de a avea o multime de competente culturale si mesaje specifice s-a dovedit eficienta, a spus el.Dar, in cele din urma, este vorba de oameni, a spus Afek.Profesionistii din domeniul sanatatii, mai intai, care s-au oferit voluntari sa lucreze ore suplimentare pentru a se asigura ca oamenii sunt vaccinati, a spus el. Dar si publicul larg."Puteti avea tot personalul pregatit si instruit si oferta disponibila, dar daca publicul nu coopereaza, nu se poate face", a spus Hadari.Hadari si-a amintit cum, in copilarie, in timpul primului razboi din Liban , cand locuia intr-un sat din nord, cand un elicopter ateriza in apropierea satului, oamenii ieseau in fuga cu prajituri si suc pentru a multumi soldatilor."Acum, oamenii aduc personalului nostru pizza si hamburgeri si tavi cu fructe", a spus el. "Ne simtim ca soldatii acum, iar publicul ne ofera cu adevarat acea imbratisare calda. Publicul este foarte recunoscator".