Decizie istorica in Israel: Barbatii si femeile se pot ruga impreuna la Zidul Plangerii

Guvernul israelian a luat duminica decizia istorica de a permite barbatilor si femeilor sa se roage impreuna la Zidul Plangerii din Ierusalim, dand astfel curs unei solicitari sustinute timp de doua decenii de mai multe grupari progresiste, informeaza EFE si Reuters.

Acesta este "o solutie de compromis pentru o problema foarte delicata in legatura cu un loc menit sa-i uneasca pe evrei", a afirmat premierul Benjamin Netanyahu inaintea adoptarii masurii in executiv, in pofida opozitiei mediilor ultraortodoxe.

Initiativa prevede amenajarea unei noi esplanade de rugaciune mixte, pentru barbati si femei, la Zidul de Vest, locul sfant al evreilor, pe langa cele doua existente deja, care sunt separate pe sexe. Guvernul israelian a alocat zece milioane de dolari pentru proiectul de transformare in loc de rugaciune a unui actual sit arheologic de langa Zidul de Vest. Realizarea constructiei ar urma sa dureze un an.

Un alt aspect de maxima importanta al deciziei luate duminica de cabinetul Netanyahu consta in aceea ca, spre deosebire de cele doua locuri de rugaciune existente, cel de-al treilea nu va mai avea un rabin angajat al statului, ci va fi administrat de o comisie mixta. Aceasta va fi compusa din reprezentanti ai curentului conservator, precum si ai celui progresist - sustinut puternic de evreii din exteriorul tarii, delegati ai guvernului, de la organizatia "Femeile Zidului Plangerii" si de la Agentia Evreiasca.

Ziarul cu cel mai mare tiraj din Israel, "Yediot Aharonot", a salutat hotararea ca fiind "istorica".

"Pana in prezent, Zidul se afla sub controlul unei extreme dreapte cu mentalitate ingusta si a unor ultraortodocsi idolatri care au o viziune limitata asupra lui Dumnezeu si a iudaismului", a declarat pentru EFE Susan Silverman, membra a organizatiei "Femeile Zidului Plangerii". Acest grup de activiste reformatoare militeaza de multa vreme pentru libertatea de cult in zona Zidului Plangerii.

