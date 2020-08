Donald Trump a anuntat cand va fi semnat acordul istoric dintre Israel si Emiratele Arabe Unite

"Astept cu nerabdare sa ii primesc la Casa Alba foarte curand pentru semnarea oficiala a acordului. Acest lucru se va intampla probabil in urmatoarele trei saptamani. Vor veni la Washington ", a explicat presedintele american in cadrul conferintei de presa zilnice.Liderul de la Casa Alba le-a multumit premierului israelian si seicului emiratez, "doua persoane fantastice prin viziunea si calitatea lor de lideri".Presedintele Donald Trump a creat, de asemenea, o anumita confuzie, afirmand ca planul israelian de anexare a unor parti din Cisiordania este lasat deoparte.Ambasadorul SUA in Israel, David Friedman, care a participat la conferinta de presa, a intervenit pentru a clarifica situatia, afirmand ca proiectul "nu a fost exclus definitiv"."Formularea a fost aleasa cu grija de parti. Pauza temporara, nu este exclus definitiv", a adaugat el.Donald Trump a mai spus ca alte acorduri de pace ar putea fi semnate in saptamanile urmatoare."Avem alte lucruri interesante cu alte tari, care sunt, de asemenea, legate de acorduri de pace", a anuntat presedintele american. "Si vor fi o multime de vesti importante in saptamanile urmatoare. Sunt sigur ca veti fi foarte impresionati", a dat asigurari presei presedintele SUA.