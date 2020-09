Donald Trump va gazdui, la Casa Alba, ceremonia de semnare a acordului pentru normalizarea relatiilor dintre Israel si Emiratele Arabe Unite

Ca parte a acordului, anuntat la Casa Alba pe 13 august, in urma a 18 luni de discutii, statul din Golf a fost de acord cu normalizarea relatiilor cu Israelul, in timp ce Israelul a fost de acord sa continue cu planurile de a suspenda anexarea Cisiordaniei.Inaltul oficial al Casei Albe, care a vorbit sub conditia anonimatului, a declarat ca premierul israelian Benjamin Netanyahu si ministrul de externe al Emiratelor Arabe Unite, seicul Abdullah bin Zayed al-Nahyan, vor conduce cele doua delegatii la ceremonie.Trump si alti oficiali ai administratiei au declarat ca se asteapta ca Arabia Saudita si alte tari sa urmeze exemplul de recunoastere a Israelului.Iranul a respins acordul, care a servit si la consolidarea opozitiei fata de Teheran, o putere regionala vazuta de Emiratele Arabe Unite, Israel si Statele Unite ca fiind principala amenintare in Orientul Mijlociu.Acordul nu este similar cu mare plan de pace in Orientul Mijlociu, pentru a rezolva decenii de conflicte intre Israel si palestinieni, in pofida angajamentului lui Trump de a face acest lucru prin intermediul eforturilor ginerelui sau Jared Kushner, consilier de la Casa Alba. Trump a propus in ianuarie un plan de pace care ii favorizeaza puternic pe israelieni, dar nu a avansat in mod semnificativ.