Drama indragostitilor palestinieni din cauza restrictiilor israeliene

Atunci cand israelienii-arabi isi cauta nevasta, nu sunt preocupati prea mult despre cum arata, ce stiu sa faca sau care le sunt rudele. In principal trebuie sa afle daca viitorul partener de viata va primi permisiunea sa-i traiasca alaturi.

Problema este, potrivit Boston Globe, ca multi israelieni-arabi, care sunt palestinieni ca etnie, vor sa se casatoreasca cu palestinieni din Fasia Gaza sau Cisiordania.

Dar relatiile dintre teritoriile palestiniene si Israel sunt atat de violente incat nici macar iubirea nu le poate depasi.

In ultimii zece ani, israelienii nu le-au dat voie palestinienilor sa se alature familiei care locuia deja in Israel, sub pretextul ca palestinienii se folosesc de permisele de casatorie pentru a pune la cale atentate.

Pentru omenii obisnuiti, insa, restrictiile nu au facut altceva decat sa dea nastere la povesti nesfarsite de dragoste, cu intrigi si aranjamente pentru reunirea iubirii.

Potrivit sursei citate, aproximativ 1,6 milioane de arabi sunt cetateni israelieni. Aproape 4,4 milioane de palestinieni locuiesc in Cisiordania si Fasia Gaza.

Toti acestia sunt legati intre ei prin diferite legaturi de rudenie, dar zidul de demarcatie ii desparte. Nu exista statistici oficiale, dar se crede ca mii de palestinieni traiesc ilegal in Israel, fiind amenintati cu deportarea in orice moment din cauza iubirii.

Ads

"Traiesc la limita rabdarii", spune Sahar Kabaha, o palestinianca de 33 de ani, vaduva, careia i-a fost refuzat dreptul de a ramane in Israel, dupa moartea sotului sau, chiar daca toti copiii sai au cetatenia israeliana. "Vreau sa obtin permisiunea de a sta cu copiii mei", spune disperata femeia.

Pe de alta parte, israelienii care locuiesc in Israel nu au nici o restrictie asupra casatoriei cu evrei care locuiesc in Cisiordania si Fasia Gaza. Explicatia oficiala este simpla: "Israelienii nu sunt o amenintare pentru palestinieni, in timp ce palestinienii sunt o amenintare pentru israelieni", spune Sawsan Zaher, liderul Adalah, o organizatie neguvernamentala care lupta impotriva acestor restrictii.

Ads