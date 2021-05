Egiptul a deschis "in mod exceptional" granita cu Gaza pentru a evacua ranitii

Cairo a "deschis in mod exceptional granita (de la Rafah) pentru a permite intrarea a zece ambulante egiptene in Fasia Gaza cu scopul de a transporta raniti palestinieni si de a-i trata in Egipt ", a precizat aceasta sursa sub anonimat.Rafah este singura deschidere a Fasiei Gaza catre lume si care nu este controlata de Israel . Statul evreu a impus blocada enclavei palestiniana din 1967.Un responsabil de securitate de la frontiera a precizat ca aceasta decizie este "exceptionala" caci pasajul ramane de obieci inchis in zilele de sarbatoare, inclusiv de sarbatoarea musulmana Eid-el Fitr care a inceput miercuri.Autoritatea publica de sanatate a anuntat vineri ca trei unitati sanitare au "inceput sa se pregateasca" sa primeasca raniti din Gaza.Ultimul bilant al autoritatilor palestiniene a anuntat 139 de morti, dintre care 39 de copii, si aproape 1.000 de raniti in raidurile aeriene si bombardamentele israeliene in Fasia Gaza de luni. Statul evreu a recenzat de partea sa noua morti, dintre care un copil si un membru al armatei.Israelul a declansat aceste atacuri ca pedeapsa dupa rachetele trase de Hamas, miscarea islamista ce controleaza Fasia Gaza, trase dupa ce politia israeliana a ranit sute de palestinieni pe Esplanada Moscheilor in Ierusalimul de Est, sectorul din oras ilegal ocupat de Israel din 1967.Aceste confruntari au urmat dupa mai multe zile de ciocniri in Orasul sfant, in principal din cauza amenintarilor cu evacuarea a palestinienilor din casele lor din Ierusalimul de Est in beneficiul colonistilor evrei.Reprezentand mare parte din minoritatea crestina din Orientul Mijlociu, Biserica Ortodoxa Copta a solicitat sambata "tuturor partilor" sa negocieze "pentru a evita o baie de sange".Vineri, Ahmed al-Tayeb, marele imam din Al-Azhar, institutie respectata a islamului sunit, a lansat o campanie de sustinere pentru palestineni."Chem popoarele lumii si liderii lor sa sustina poporul palestinian pasnic si oprimat in cauza sa legitima si justa pentru a-si recupera drepturile, pamantul si locurile sfinte", a scris seicul pe retelele de socializare.