Emiratele Arabe Unite isi deschid ambasada la Tel Aviv, in urma normalizarii relatiilor cu Israelul

EAU si Bahrein au semnat in septembrie 2020 acorduri pentru normalizarea relatiilor cu Israelul, prima recunoastere a statului evreu de catre tari arabe in ultimul sfert de secol. Sudan si Maroc le-au urmat pe cele doua state din Golf , semnand la randul lor acorduri similare cu Israelul, intelegeri impulsionate de fostul presedinte american Donald Trump . Pana anul trecut Egipt si Iordania erau singurele state arabe care isi normalizasera relatiile cu statul evreu.Desi majoritatea tarilor arabe au promis ca nu vor recunoaste niciodata statul Israel atat timp cat acesta nu ajunge la un acord cu palestinienii, decizia celor patru state a schimbat dinamica in regiune.