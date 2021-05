"Statul Israel , crud si terorist, ataca in mod brutal si imoral" musulmani la Ierusalim, a spus Erdogan sambata seara.El a facut apel la ONU , Organizatia Cooperarii Islamice si alte organizatii internationale sa ia masuri."O lume care nu poate proteja Ierusalimul si pe musulmani s-a tradat pe ea insasi", a declarat Erdogan.Potrivit DPA, aproximativ 90 de palestinieni au fost raniti in ciocniri violente cu fortele de securitate israeliene in Ierusalimul de Est sambata noapte.Saisprezece dintre ei au fost dusi la spital, a relatat Radio Israel, care citeaza medici palestinieni.