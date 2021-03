Explozie pe o nava comerciala israeliana. Premierul Netanyahu: "Este evident un act al Iranului"

Explozia a avut loc joi pe nava MV Helios Ray, care plecase din portul saudit Dammam cu destinatia Singapore . Deflagratia a cauzat doua gauri mari in peretii navei."Este evident ca acesta e un act iranian. Iranul este cel mai mare inamic al Israelului si il vom lovi peste tot in regiune", a declarat Netanyahu pentru postul de radio Kan.Intrebat daca Israelul va riposta, el a reluat declaratiile referitoare la hotararea sa de a impiedica Iranul sa-si dezvolte capacitatea nucleara.Postul de radio Kan a precizat ca interviul cu Benjamin Netanyahu a fost inregistrat duminica noaptea, inainte ca Siria sa acuze Israelul de lansarea unor rachete asupra partii de sud a Damascului. Israelul nu a confirmat informatia, dar anterior anuntase ca lanseaza frecvent actiuni militare impotriva livrarilor iraniene de arme din interiorul Siriei.SUA au acuzat Iranul de mai multe atacuri asupra navelor comerciale in zone strategice din zona Golfului - printre altele, asupra a doua petroliere saudite, in mai 2019. Teheranul a dezmintit implicarea in atacuri. La inceputul lui ianuarie, Garzile Revolutionare iraniene au arestat un petrolier sub pavilion sud-coreean si au arestat echipajul.