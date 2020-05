Guvernul israelian de coalitie a primit votul in Parlament. Netanyahu promite sa anexeze Cisiordania

Ziare.

Potrivit The Jerusalem Post, Guvernul a primit 73 de voturi "pentru" si 46 "impotriva".In luna aprilie, Benjamin Netanyahu si rivalul sau Benny Gantz au anuntat ca au ajuns la un acord pentru a forma un guvern de coalitie, dupa trei runde de alegeri neconcludente organizate in ultimul an in Israel . Conservatorul Netanyahu va ramane in frunctia de prim-ministru pana pe 17 noiembrie 2021, apoi va fi inlocuit de liderul centrist Gantz.In discursul sustinut in fata parlamentarilor, Netanyahu a spus: "Am decis sa formam un guvern de coalitie si sa evitam a patra runda de alegeri care ar fi cauzat dezbinare si ar fi insemnat cheltuirea a 2 miliarde de shekeli. Oamenii au vrut un guvern de coalitie si vor primi unul".El a prezentat liniile noului guvern, inclusiv angajamentul privind anexarea Cisiordaniei. "A venit momentul sa aplicam suveranitatea in comunitatile evreiesti din Iudeea si Samaria. Asta nu va distanta pacea, o va aduce mai aproape. Aceste asezari vor fi parte din Israel in orice scenariu".Netanyahu a dezvaluit ca Tzipi Hotobely va fi "ministru al asezarilor", va gestiona problemele sioniste, si ca Tzachi Hanegbi va fi ministru fara portofoliu si va primi responsabilitatile lui Hotovely cand ea va deveni ambasador. El si-a exprimat speranta ca un alt partid, alianta Yamina, se va alatura guvernului.De cealalta parte, Gantz a spus: "Cea mai grea criza politica din Israel este incheiata". El a declarat in fata Parlamentului ca a ales un guvern de coalitie in locul unui razboi civil.Yair Lapid, lider al presupusei opozitii, i-a criticat pe fostii parteneri din Partidul Albastru si Alb, Benny Gantz si Gabi Ashkenazi, pentru ca s-au alaturat acestui guvern."Jurati astazi loialitate unui om care, intr-o saptamana, va fi judecat pentru mita si frauda. Intr-o lume reala, nu iti lasi copiii sa se joace cu un astfel de om. In aceasta cladire, el este prim-ministru".In noiembrie, Netanyahu a fost pus sub acuzare pentru mita si frauda. Benjamin Netanyahu, cel mai longeviv prim-ministru israelian, ar putea primi o condamnare cu pana la 10 ani de inchisoare pentru mita si de maxim 3 ani pentru frauda. El a negat toate acuzatiile.Duminica, Yariv Levin, apropiat al lui Netanyahu, a fost desemnat presedintele Parlamentului, inlocuindu-l pe Gantz dupa o luna de la preluarea acestui rol.