Guvernul Israelului primeste puteri sporite in lupta cu COVID-19: poate decreta starea de urgenta si pune in aplicare restrictii in spatiul public si privat

"Marea lege a coronavirusului", asa cum este numita, autorizeaza guvernul "sa decreteze starea de urgenta din cauza pandemiei de COVID-19, sa promulge reglementari si sa puna in aplicare restrictii in spatiul public si privat". Aceasta daca guvernul este "convins ca exista un risc real de raspandire a noului coronavirus implicand pagube importante in sanatatea publica".In a doua si a treia lectura, 48 de deputati au votat pentru, iar 35 contra.Potrivit presei israeliene, legislatia limiteaza controlul parlamentar asupra deciziilor coalitiei guvernamentale conduse de premierul Benjamin Netanyahu, retragand prerogativele comisiei parlamentare insarcinate cu probleme legate de lupta impotriva noului coronavirus.Aceasta a anulat marti un decret al guvernului care ordona inchiderea restaurantelor pentru a opri raspandirea pandemiei.Dupa lungi dezbateri in comisia legislativa, textul votat in prima lectura la 15 iunie a fost revizuit si permite parlamentului sa invalideze in 24 de ore masurile restrictive luate de guvern inainte de punerea lor in aplicare, si nu dupa, cum era prevazut initial.Potrivit legii, guvernul va putea stabili, de asemenea, conditiile pentru organizarea manifestatiilor, insa fara a putea impiedica desfasurarea lor.