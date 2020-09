Inca o tara isi muta ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Anuntul a fost facut de presedinte

Intr-o postare pe Twitter , presedintele a declarat ca mutarea a fost convenita cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu si ca Israelul va deschide de asemenea o ambasada in capitala Hondurasului, Tegucigalpa, pentru prima data.Hondurasul a deschis deja un birou diplomatic la Ierusalim in septembrie anul trecut, recunoscand in acelasi timp oficial orasuldrept capitala a Israelului.Presedintele american Donald Trump a anuntat in decembrie 2017 ca SUA recunosc unilateral Ierusalimul drept capitala a Israelului si a mutat acolo ambasada de la Tel Aviv in anul urmator.Ambele etape au fost aspru criticate de o mare parte a comunitatii internationale, care nu considera statutul Ierusalimului stabilit pana la incheierea negocierilor de pace cu palestinienii.Israelul revendica intregul oras drept capitala sa, in timp ce palestinienii vor ca Ierusalimul de Est sa fie capitala viitorului lor stat.Guatemala, vecin al Hondurasului in America Centrala, si-a mutat ambasada la Ierusalim in 2018, la scurt timp dupa Statele Unite.