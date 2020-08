Incident de securitate la granita Israelului cu Libanul. Populatiei i s-a cerut sa fie pregatita "sa gaseasca refugiu" daca va fi nevoie

"Un incident de securitate este in curs de desfasurare in zona Manara, aproape de linia albastra", frontiera de facto dintre Israel si Liban , a anuntat armata israeliana intr-un scurt mesaj adresat mass-media, adaugand ca "drumurile au fost blocate".Armata a solicitat, de asemenea, locuitorilor din cinci localitati israeliene de la frontiera cu Libanul sa "inceteze toate activitatile in exterior", "sa se intoarca acasa" si "sa se pregateasca sa gaseasca refugiu imediat, daca va fi nevoie".Armata israeliana nu a oferit mai multe detalii despre natura acestui incident care survine dupa anuntul de la sfarsitul saptamanii trecute a Hezbollahului libanez referitor la doborarea unei drone israeliene care a incalcat granita cu Libanul.Israelul a declarat la sfarsitul lunii iulie ca a respins o incercare a luptatorilor Hezbollah de a trece frontiera.Cu toate acestea, miscarea siita a negat orice implicare in incidentul survenit dupa un presupus atac israelian cu rachete asupra pozitiilor armatei regimului sirian si ale aliatilor acestora la sud de Damasc.In septembrie 2019, Hezbollah s-a angajat sa doboare drone israeliene care survoleaza teritoriul libanez ca urmare a unui incident anterior, cand doua drone incarcate cu explozibili au avut drept tina bastionul Hezbollah situat la sud de capitala Beirut.Aceste tensiuni legate de activitatea dronelor au fost considerate printre cauzele schimbului de focuri de la granita libaneza-israeliana.