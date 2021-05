Iordania cere Israelului sa opreasca atacurile "barbare" impotriva credinciosilor veniti la moscheea Aqsa din Ierusalim

Israelul trebuie sa respecte credinciosii si legislatia internationala care protejeaza drepturile arabilor, potrivit Iordaniei, care este custode pentru siturile musulmane si crestine din Israel Tensiunile din Ierusalimul de Est s-au transformat in ciocniri intre politia israeliana si palestinieni in jurul al Aqsa, cea de-a treia cea mai sfanta moschee a islamului, in momentul culminant al lunii de post a Ramadanului."Ceea ce fac politia israeliana si fortele speciale, de la ilegalitati impotriva moscheii pana la atacuri impotriva credinciosilor, este un comportament barbar care este respins si condamnat", a spus guvernul iordanian intr-un comunicat. Frictiunile au crescut in Ierusalim si in Cisiordania ocupata , cu ciocniri nocturne in Sheikh Jarrah din Ierusalimul de Est - un cartier in care numeroase familii palestiniene se confrunta cu evacuarea.Ministrul iordanian de Externe, Ayman Safadi, a declarat ca regatul, care a pierdut Ierusalimul de Est si Cisiordania in razboiul arabo-israelian din 1967, va face tot posibilul pentru a proteja drepturile palestinienilor impotriva revendicarilor de proprietati ale colonistilor evrei."Israelul, ca forta de ocupatie, poarta responsabilitatea pentru protejarea drepturilor palestinienilor in casele lor", a declarat Safadi in comentarii publicate in presa de stat. Iordania a furnizat mai devreme palestinienilor acte de proprietate in Sheikh Jarrah, potrivit carora dovezile colonistilor israelieni referitoare la proprietatii sunt fara baza legala."Evacuarea palestinienilor din casele lor in Sheikh Jarrah este o crima de razboi ", a mai spus Safadi.