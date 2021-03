Tara in care criza COVID a fost depasita. Numarul deceselor a scazut cu 91%, iar cel al imbolnavirilor, cu 86%

"Este posibil ca Israelul sa fi lasat pentru totdeauna in urma pandemia de coronavirus", a anuntat, joi 18 martie, ministrul Sanatatii, Yuli Edelstein, in contextul in care peste 60% din populatia tarii a primit deja cel putin o doza de vaccin anti-COVID-19 , iar numarul cazurilor noi si cel al pacientilor aflati in stare grava este in continua scadere, informeaza Jerusalem Post "Cu toata precautia, incep sa cred ca nu ne mai intoarcem inapoi. (...) In trecut, pentru a ajunge la astfel de cifre, aveam nevoie de un blocaj strict. Acum, totul este deschis si toti indicii scad. Incep sa cred ca vremurile dificile au trecut", a declarat Yuli Edelstein cu ocazia unui eveniment la care erau prezenti mai multi sefi ai unor organizatii din domeniul sanatatii.La aproape doua saptamani de cand tara a intrat in cea de-a treia etapa a strategiei sale de iesire din lockdown, numarul noilor cazuri de imbolnavire, precum si cel al pacientilor in stare grava au ajuns la cel mai scazut nivel din luna decembrie si pana acum.Potrivit datelor anuntate de Ministerul israelian al Sanatatii, miercuri au fost confirmate 1.517 cazuri noi de imbolnavire, 549 dintre pacientii cu COVID-19 fiind in stare grava. Numarul total al deceselor asociate infectiei cu coronavirus a ajuns aici la 6.069.