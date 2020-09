Israel a reintrat in carantina generala. Sunt 5.000 de infectari pe zi, intr-o tara cu noua milioane de locuitori

Infectarile zilnice cu Sars-CoV-2 au ajuns la aproape 5.000, un numar foarte mare raportat la populatia de 9 milioane de locuitori.Premierul Benjamin Netanyahu a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute decizia de a reimpune in Israel masurile de carantina generalizata, din cauza numarului mare de imbolnaviri cu Covid-19.Masurile de izolare se vor aplica timp de trei saptamani, incepand cu Anul Nou evreiesc (18 septembrie), urmand sa se incheie in 9 octombrie, odata cu sarbatoarea Tabernacolelor.Israelienii nu vor mai avea voie sa iasa la o distanta mai mare de 1.000 de metri de domiciliu, iar spatiile comerciale neesentiale vor fi inchise, inclusiv mall-urile.De asemenea, vor fi interzise intalnirile cu mai mult de 10 persoane. Scolile au fost deja inchise. In schimb, aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv va ramane deschis."Sunt instructiuni de a nu iesi din casa pe o distanta mai mare e 1.000 de metri, cu exceptia unor nevoi speciale sau cand trebuie mers la serviciu ori cumparaturi. Sunt permise adunarile pana la 10 persoane intr-un spatiu inchis si pana la 20 de persoane in spatiu deschis. Toate afacerile din toate domeniile, comertul, cultura, restaurantele, toate sunt inchise. Sistemul de invatamant este inchis oricum pe perioada sarbatorilor. Scoala se va relua dupa sarbatori doar la distanta. Israelul a intrat intr-o perioada foarte grea. In aceasta perioada de sarbatori, cand au loc rugaciuni importante, nu se vor mai putea face in sinagogi", a declarat, pentru Digi 24, Herman Berkovits, medicul oficial al premierului Beniamin Netanyahu.Acesta este de parere ca relaxarea mult prea mare a dus la cresterea dramatica a numarului de cazuri de coronavirus. "Am discutat cu foarte multi oameni si specialisti. In aprilie am iesit bine din carantina si lumea s-a relaxat. Oamenii au uitat de aceste masuri minime de protectie despre care toata ziua se vorbeste: masca, igiena si distanta. Perioada aceasta au fost foarte multe nunti, foarte multe petreceri, multi oameni nu au tinut aceste masuri minime si au inceput sa se contamineze. Daca inainte aveam doar un singur bolnav cu coronavirus, azi am intre 5 si 10 bolnavi care s-au contaminat. Si va spun ca sunt oameni care nu au folosit masca. Lumea nu este disciplinata", a mai spus Herman Berkovits.Prima carantina a fost impusa la sfarsitul lunii martie si a fost ridicata in mai, cand numarul de cazuri noi a scazut la aproximativ 20 pe zi. Liderii israelieni au recunoscut ca au ridicat restrictiile prea devreme, sperand sa evite daunele economice.Citeste si: