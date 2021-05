Armata israeliana a atacat locuinta sefului politic al Hamas in Gaza. Nu se stie daca era in interiorul casei

Armata "a atacat domiciliul lui Yahya Sinouar si al fratelui sau, un militant terorist", a scris institutia militara pe Twitter , unde a publicat un videoclip in care se vede casa spulberata intr-un nor de praf. Martorii din apropiere au confirmat pentru AFP ca un atac a avut loc la domiciliul lui Sinouar.In martie, el a fost reales in fruntea biroului politic al Hamas din Fasia Gaza, enclava palestiniana de 2 milioane de locuitori controlata de miscarea islamista si sub blocada israeliana din 2007.Incarcerat mai mult de 20 de ani de Israel si eliberat printr-un schimb de prizonieri, Yahya Sinouar a fost ales in aceasta functie in februarie 2017.Hamas si Statul israelian lanseaza de luni atacuri mortale din si catre enclava palestiniana.