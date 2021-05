Schimbul de focuri dintre Israel si militantii din Gaza ar putea inceta "intr-o zi sau doua". Declaratiile oficialului gruparii Hamas

Joi au avut loc mai mult de 100 de atacuri aeriene israeliene asupra infrastructurii Hamas in nordul Fasiei Gaza. Militantii palestinieni au raspuns cu rachete asupra unor tinte din Israel Cred ca eforturile in desfasurare privind un acord de incetare a focului vor avea succes", a declarat Moussa Abu Marzouk, oficial al Hamas, pentru postul libanez al-Mayadeen TV. "Ma astept sa se ajunga la un acord de incetare a focului intr-o zi sau doua si incetarea focului va fi bazata pe o intelegere mutuala".Comentariile lui vin dupa ce presiunea internationala a crescut asupra Israelului si militantilor palestinieni de a opri ostilitatile.O sursa din securitatea egipteana a declarat pentru Reuters ca cele doua parti au ajuns la un acord de principiu pentru incetarea focului, sub asistenta unor mediatori, insa negocierile continua.Miercuri, presedintele Joe Biden a avut a patra convorbire cu Netanyahu de la inceperea conflictului. Liderul american si-a exprimat speranta pentru o "dezamorsare" a conflictului.Seria de violente care a debutat pe 10 mai, dupa o luna in care tensiunile au crescut, este cea mai sangeroasa din ultimii ani intre Israel si teritoriul palestinian. Luptele au inceput dupa mai multe zile in care au avut loc ciocniri intre israelieni si palestinieni in Ierusalimul de Est.Cel putin 227 de oameni, inclusiv mai mult de o suta de femei si copii , au fost ucisi in Gaza, potrivit Ministerului Sanatatii de aici. Israelul a transmis ca cel putin 150 de militanti se numara intre cei ucisi in Gaza. Hamas nu ofera de regula informatii despre numarul de luptatori ai sai pierduti in conflicte.In Israel, 12 oameni, inclusiv doi copii, au fost ucisi, potrivit autoritatilor. Israelul a spus ca aproximativ 4.000 de rachete au fost lansate spre teritoriul sau de catre militantii din Gaza.