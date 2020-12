Israel interzice intrarea vizitatorilor din Regatul Unit, Danemarca si Africa de Sud, dupa ce noua tulpina a coronavirusului a fost detectata in cele 3 tari

Autoritatile israeliene au mai anuntat reguli stricte pentru israelienii care se intorc din aceste tari, afirmand ca vor fi izolati in hoteluri gestionate de armata si servind ca centre de carantina, potrivit unei declaratii comune a biroului premierului Benjamin Netanyahu si Ministerului Sanatatii.Benjamin Netanyahu a convocat grupul special de urmarire a noului coronavirus "pentru o discutie urgenta" legata de descoperirea acestei noi tulpini a coronavirusului SARS-CoV-2, potrivit comunicatului in ebraica.Grupul special a aprobat, potrivit documentului, "masurile imediate pentru a impiedica strainii sa intre in Israel ", in acest stadiu din Regatul Unit, Danemarca si Africa de Sud.Noua tulpina a coronavirusului s-a raspandit rapid la Londra si in sud-estul Angliei, dar a fost detectata si in Africa de Sud si Danemarca.Numita "VUI 202012/01" (pentru 'Variant Under Investigation', varianta in curs de investigare), ea cuprinde mai multe mutatii si ar antrena, potrivit primelor evaluari, o raspandire mai rapida a coronavirusului.Israelul nu a precizat durata carantinei pentru cetatenii sai. Autoritatile au indicat ca ambele ordonante intra imediat in vigoare si pentru urmatoarele sapte zile.Peste 370.000 de persoane din Israel au fost testate pozitiv la COVID-19 din februarie cand a fost semnalat primul caz. Peste 3.000 de persoane au murit in aceasta tara cu circa noua milioane de locuitori.