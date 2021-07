Israelul vrea să sesizeze ONU după atacul asupra petrolierului MT Mercer Street. Pentagonul susține că a fost vorba de un atac cu drone

”AL CINCILEA ATAC”

Armatorul Zodiac Maritime, proprietatea israelianului Eyal Ofer, a anunţat vineri ”moartea a doi membri ai echipajului, un cetăţean român şi un cetăţean britanic”, într-un incident la bordul M/T Mercer Street, semnalat, potrivit unui site de operaţiuni maritime UKMTO joi, la ora 18.00 GMT (21.00, ora României).Armata americană a anunţat a răspuns unui apel SOS şi a precizat că forţe americane s-au dus la faţa locului şi a văzut probe ale atacului.Atacul nu a fost revendicat, însă societatea Dryad Global, specializată în securitate maritimă, a evocat noi ”represalii în războiul din umbră între cele două puteri” inamice, referindu-se la Iran şi Israel ”Am dat consemne ambasadelor de la Washington , Londra şi ONU să acţioneze pe lângă interlocutorii lor guvernamentali şi delegaţiile competente de la sediul ONU, la New York”, a anunţat vineri, pe Twitter , ministrul israelian de Externe Yair Lapid.”Iranul nu este doar o problemă israeliană, ci este un exportator al terorismului, distrugerii şi instabilităţii, care face rău întregii lumi”, a acuzat Lapid.”Nu trebuie să rămânem tăcuţi niciodată în faţa terorismului iranian, care aduce atingere şi libertăţii navigaţiei”, îndeamnă el.Lapid precizează că a discutat cu omologul său britanic Dominic Raab despre ”necesitatea unui răspuns dur faţăde atacul în care a fost ucis un cetăţean britanic”.Mercer Street nviga fără încărcătură de la Dar es Salaam, în Tanzania, la Fujaïrah, în Emiratele Arabe unite (EAU), atunci când a fost luat drept ţintă, potrivit Zodiac Maritime, care exploatează această navă japoneză care navighează sub pavilionul Liberiei.În Iran, televiziunea de stat a citat ”surse informate din regiune” potrivit cărora atacul răspundea unui ”atac recent israelian” în Siria - o ţară în care Teheranul susţine regimul lui Bashar al-Assad în război -, fără să ofere alte detalii.Atacul pare că a fost comis cu mai multe drone iraniene, care au lovit spaţiul locuit de sub centrul de comandă al navei, scrie ziarul american The New York Times (NYT), care citează surse anonime israeliene.”Noi am fost primii care am dezvoltat drone şi între primii care au dezvoltat conceptul de (dronă) kamikaze, iar iranienii sunt pe cale să ne copieze şi să adopte aceleaşi tehnici”, a declarat AFP generalul israelian în retragere Shlomo Brom, un cercetător la Institute for National Security Studies din Israel.Petrolierul naviga ”sub controlul echiajului său către un loc sigur, cu o escortă navală americană”, a anunţat vineri Zodiac Maritime.Analişti au făcut o apropiere între acest atac şi alte atacuri şi incidente anterioare.Două nave exploatate de societatea israeliană Ray Shipping au fost atacate anterior, anul acesta.Potrivit unui expert în securitate de la Universitatea israeliană IDC Herzliya, Meir Javedanfar, iranienii ”se simt dezavantajaţi când este vorba să răspundă unor atacuri care au loc în Iran şi sunt asociate Israelului”.”Atacarea MT Mercer Street este considerată acum al cincilea atac vizând o navă cu legături cu Israelul”, relevă analişti de la Dryad Global.În Statele Unite , administraţia lui Joe Biden a rămas prudentă.”Supraveghem situaţia îndeaproape”, s-a limitat să anunţe o purtătoare de cuvânt a Departamentului de Stat american, Jalina Porter.Atacul intervine în contextul unei reluări a unor negocieri la Viena, în aprilie, în vederea uneirelansări a Acordului de la Viena din 2015 în dosarul nuclear iranian, menit să împiedice Iranul să se doteze cu bomba atomică.Acest pact este muribund după ce fostul preşedinte american Donald Trump a retras în mod unilateral Statele Unite din el, în 2018, şi a reimpus şi multiplicat sancţiuni impuse Iranului, care a început să se dezangajeze din acord, ca represalii.Însă negocierile de la Viena, la care Washingtonul participă în mod indirect, par blocate până la intrarea în funcţie a noului preşedinte iranian, ultraconservatorul Ebrahim Raïssi, la începutul lui august.