Masca de protectie in spatiile publice nu va mai fi obligatorie in Israel

"Mastile sunt facute pentrua ne proteja de pandemie. Dar cum expertii au conchis ca masca nu este necesara in aer liber, am decis sa ridic (obligatia purtarii) mastii" de protectie, a anuntat intr-un comunicat ministrul israelian al Sanatatii Yuli Edelstein.Situatia s-a schimbat in ultimele saptamani, in urma unei vaste campanii de vaccinare, in care peste jumatate (53%) dintre cei 9,3 milioane de locuitori au fost vaccinati cu vacinul anticovid Pfizer-BioNTech.Israelul a lansat, la inceputul lui februarie, o iesire treptata din izolare, deschizand magazine "neesentiale" si parcuri nationale, iar apoi restaurante, cinematografe si centre sportive.Autoritatile au anuntat o redeschidere a frontierelor turistilor vaccinati, in grupuri organizate, incepand de la 23 mai.