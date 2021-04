Purtarea mastii in exterior nu mai este obligatorie in Israel. Peste 60% din populatie este vaccinata

Restrictiile si masurile de interventie nefarmaceutice (purtarea mastii, distantarea fizica etc.) alaturi de o campanie de vaccinare in masa fara precedent au condus la o scadere constanta si semnificativa a cazurilor noi de infectie.Dupa ce aproape 60% din populatie a fost vaccinata cu regim complet, Israel a eliminat duminica, 18 aprilie, obligativitatea purtarii mastii in spatii deschise iar scolile au revenit la un program normal pentru toti elevii.Chiar daca si alte restrictii au fost ridicate in ultima perioada, numarul de cazuri confirmate de infectie cu SARS-CoV-2 a continuat sa scada, mentinandu-se constant de peste 10 ori mai mic in populatia vaccinata.Dupa ce in ianuarie a depasit si 10.000 de cazuri noi de infectie pe zi, Israel inregistreaza acum sub 200.Scaderea numarului de persoane susceptibile din populatie contribuie la reducerea circulatiei virusului, permitand ridicarea masurilor de restrictie.