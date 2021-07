Restrictii severe in Israel: carantina obligatorie pentru toti calatorii, chiar si cei vaccinati, pana la primirea rezultatului negativ la test

Toate persoanele - inclusiv cele complet vaccinate si cele care s-au vindecat de pe urma COVID-19 - vor trebui sa intre intr-o carantina de 24 de ore dupa intrarea in tara, sau cel putin pana la aflarea rezultatului testului la coronavirus efectuat pe aeroport, a anuntat Ministerul Sanatatii.Testarea pe aeroport este obligatorie.In prezent este permisa intrarea in tara doar a unui numar limitat de turisti vaccinati.Orice persoana sosita din tari pentru care s-a emis o alerta speciala de calatorie din cauza incidentei ridicate a infectarilor trebuie sa intre intr-o carantina suplimentara de 10 zile, a indicat ministerul.Anterior au existat exceptii pentru persoanele vaccinate sau care trecusera prin infectia cu coronavirus.Potrivit Ministerului Sanatatii, numarul infectarilor a crescut semnificativ in ultima saptamana, vineri fiind raportate 450 de cazuri noi, inclusiv 39 grave.Majoritatea cazurilor noi sunt provocate de varianta Delta, mai contagioasa, depistata initial in India Din cei 9,3 milioane de locuitori din Israel , peste 5,7 milioane au primit o doza de vaccin impotriva COVID-19, dintre care 5,2 milioane au incheiat schema de vaccinare.La finalul lunii trecute autoritatile de la Tel Aviv au reintrodus obligativitatea purtarii mastii la interior