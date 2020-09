Israel: Un ministru ultraortodox a demisionat din cauza intentiei guvernului de a impune masuri de izolare in timpul sarbatorii de Yom Kippur

Noile masuri de izolare le-ar interzice credinciosilor sa se roage in sinagogi, a scris ministrul in demisia trimisa premierului Benjamin Netanyahu.Yom Kippur (sau Ziua ispasirii) incepe la asfintitul soarelui in ziua de duminica, 27 septembrie.Demisia ministrului Litzman survine pe fondul unei dezbateri aprinse in guvernul Netanyahu cu privire la propunerea de carantina, care ar incepe vineri, in ajunul Anului Nou evreiesc. Un vot pe acest subiect este prevazut in cursul acestei duminici.Joi, numarul de cazuri zilnice in Israel a depasit pentru prima data pragul de 4.000, dupa mai multe zile in care trecuse de 3.000.Numarul de infectari a inceput sa creasca de cand Israelul a relaxat in mai primele masuri de izolare impuse la mijlocul lui martie. Au fost afectate mai ales localitati aglomerate cu comunitati de evrei ultraortodocsi si comunitati arabe, unde rezidentii s-au strans in adunari numeroase, inclusiv la rugaciuni si nunti, incalcand restrictiile dictate de Ministerul Sanatatii.Pana in prezent, Israelul a raportat putin peste 150.000 de cazuri de infectare si 1.103 decese asociate COVID-19, la o populatie de 9,2 milioane de locuitori. Aproape 115.000 de persoane au fost declarate vindecate, iar 130 de pacienti se afla la terapie intensiva, asistati de ventilatoare.