S-a decretat zi de doliu national in Israel dupa ce 45 de oameni au murit calcati in picioare la un pelerinaj VIDEO

"Au avut loc scene care ne frang inimile, oameni care au fost striviti, inclusiv copii. Vreau ca duminica sa fie zi de doliu national. Ne vom uni in durere cu familiile si in rugaciune pentru cei raniti", a declarat Benjamin Netanyahu, citat de cotidianul Times of Israel."Vom efectua o investigatie completa, serioasa, detaliata pentru a ne asigura ca un astfel de dezastru nu se va repeta", a subliniat Benjamin Netanyahu, care a vizitat locul tragediei.O busculada de proportii in timpul unui pelerinaj la care participau mii de evrei in nordul Israelului s-a soldat cu " zeci de morti", conform datelor furnizate de serviciile de salvare in noaptea de joi spre viner i, 30 aprilie, transmite AFP.Magen David Adom, echivalentul israelian al Crucii Rosii - mentionase initial un bilant de cel putin 20 de raniti in stare critica, revenind apoi cu o noua estimare in care informeaza despre "zeci de morti" si zeci de raniti grav.In mijlocul noptii, luminile intermitente ale zecilor de ambulante luminau intunericul in apropierea Muntelui Meron, scena tragediei.Echipele de salvare au mentionat initial prabusirea unor gradene ca fiind cauza ranirii unor participanti la pelerinaj. Ulterior, au comunicat ca a fost vorba despre o busculada de proportii.