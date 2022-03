Israelul a distrus din temelii casa unui palestinian care a comis un atac

Israelul a distrus, miercuri, locuinta unui palestinian care a intrat cu masina, luna trecuta, intr-o statie de tramvai din Ierusalim si a ucis doua persoane. Actiunea vine la o zi dupa ce atacatori inarmati au patruns intr-o sinagoga din Ierusalim si au ucis patru rabini si un politist.

Locuinta lui Abdel-Rahman Shaloudi, in varsta de 21 de ani, a fost detonata inainte de zorii zilei, au anuntat poltiia si armata. Shaloudi, care locuia in Ierusalimul de Est, a fost impuscat mortal de politie cand incerca sa fuga, dupa ce a secerat cu masina doua persoane, la 22 octombrie, scrie Reuters.

Locuinta lui Shaloudi din cartierul Silwan, aflat langa zidurile vechiului oras, a fost scena confruntarilor dintre fortele de ordine si palestinieni.

Practica demolarii locuintelor militantilor a fost stopata de Israel in 2005, cand s-a considerat ca este contraproductiva si nu descurajeaza atacurile. Demolarile au fost reluate insa anul acesta.

Atac terorist la Ierusalim: Un bebelus american a fost ucis

Un bebelus de trei luni si o femeie au murit si mai multe persoane au fost ranite cand un barbat de origine palestiniana a intrat cu masina in mod intentionat in pietonii ce asteptau la o statie de tramvai din Ierusalim. Politistii l-au impuscat pe barbatul care incerca sa fuga. Atacatorul a murit ulterior in urma ranilor.

