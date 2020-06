Israelul a testat imunitatea colectiva la COVID-19 si vestile nu sunt bune

Ziare.

Cercetarea, efectuata de Scoala de Sanatate Publica a Universitatii din Tel Aviv, a fost realizata pe baza testarii prezentei anticorpilor IgG in randul unui esantion reprezentativ de 1.700 de persoane. "Datele rezultate din studiu sunt similare" celor din alte tari, constata profesorul Daniel Cohen, coordonatorul studiului.Rezultatele testarii au mai aratat o rata a infectarii mai mare in randul barbatilor, de 2,6%, fata de 1,2% in randul femeilor. De asemenea, segmentul de varsta 40-59 de ani pare a fi cel mai afectat, cu o rata a contagierilor de 3,6%.O concluzie a cercetarii este ca Israelul este foarte departe de "imunitatea colectiva" fata de noul coronavirus. In opinia celor care au realizat investigatia, pentru a se ajunge la o asemenea imunitate cel putin 60% din populatie trebuie sa fi trecut prin boala si sa fi dezvoltat anticorpi.Cunoasterea numarului real al persoanelor infectate cu noul coronavirus este un element cheie in determinarea evolutiei acestuia, ceea ce insa este foarte dificil de aflat pentru ca majoritatea persoanelor infectate sunt asimptomatice ori prezinta simptome usoare. Din acest motiv Ministerul israelian al Sanatatii doreste sa extinda testele serologice si sa efectueze o cercetare mai ampla in care sa testeze intre 150.000 si 200.000 de persoane.Israelul a depasit faza critica a epidemiei, inregistrand pana in prezent 287 de decese, si ridica gradual restrictiile antiepidemice. Dar apar in continuare noi cazuri de contaminare, multe dintre ele concentrate in scoli si licee.