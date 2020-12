Israelul are 29 de avioane F-16 de vanzare, toate pentru aproximativ 100 de milioane de dolari

Cine este cumparatorul?

Acordul este evaluat la aproximativ 100 de milioane de dolari, fiecare dintre cele 29 de avioane F-16 urmand sa fie vandut la un pret cuprins intre 3-4 milioane de dolari, scrie publicatia DefenseRomania.ro Avioanele F-16 A/B se aflau in posesia IAF de la inceputul anilor 1980, ultimul dintre acestea fiind retras din serviciu in 2016.General Dynamics F-16 Fighting Falcons au fost livrate in Israel la inceputul anilor 1980 si in ultimul deceniu au fost treptat scoase din serviciul Fortelor Aeriene Israeliene (IAF), deoarece s-a trecut la o versiune mai moderna, dar au fost achizitionate si avioane F-35.Avioanele pe care Israelul vrea sa le vanda si-au dovedit pe deplin calitatile in lupta, multe dintre acestea participand la razboi din Liban din 1982 unde au doborat cu succes 82 de avioane rusesti MiG 21 si MiG 23, operate de Fortele Aeriene Siriene. De asemenea, avioanele F-16 ale Israelului au condus misiunea din 1981 din Irak unde au distrus cu succes reactorul nuclear Osirak al lui Saddam Hussein, intr-una dintre cele mai lungi misiuni ale IAF.Directia de Cooperare Internationala in Domeniul Apararii (SIBAT) a Ministerului israelian al Apararii este responsabila de discutiile cu compania canadiana Top Aces care este specializat in achizitionarea de avioane de vanatoare mai vechi, care sunt utilizate in cadrul cursurilor de pregatire ale pilotilor Fortelor Aeriene din SUA, Canada si Australia. Compania Top Aces precizeaza pe site-ul sau ca va adauga in curand avioane F-16 la flota sa, care include avioanele SkyHawk (SUA) si Alpha Jet (franco-german).Canadienii de la Top Aces se mandresc cu cele peste 80.000 de ore de instruire acordate pilotilor din intreaga lume. Ca instructori, Top Aces are peste 40 de piloti de vanatoare care provin din fortele armate canadiene, germane si americane, iar 80% dintre ei sunt absolventi ai scolii de elita Top Gun.CITESTE SI: