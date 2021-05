Cabinetul israelian de Securitate se reuneste pentru a discuta un armistitiu cu Hamas. Conflicul s-a soldat cu peste 230 de morti

Aceasta reuniune, la care urmeaza sa participe premierul israelian in exercitiu Benjamin Netanyahu si principalii conducatori in domeniul securitatii israeliene, intervine pe fondul unor negocieri diplomartice intense in vederea unei opriri a ostilitatilor intre Israel si Hamas, soldate cu peste 230 de morti in zece zile - marea majoritate palestinieni.O continuare a tirurilor israeliene si palestiniene este "inacceptabila", a denuntat joi, in Adunarea Generala a ONU secretarul general Antonio Guterres . "Confruntarile trebuie sa inceteze imediat", a indemnat el. Sunt profund socat de bombardamentele aeriene continue ale Fortelor de aparare israeliene (IDF) in (Fasia) Gaza", in care au fost ucisi peste 200 de palestinieni - inclusiv 60 de copii, a denuntat secretarul general al ONU "Continuarea tirurilor oarbe de proiectile de catre Hamas si alte grupari militante catre centre populate in Israel", care s-a soldat cu 12 morti, inclusiv doi copii, "este de asemenea inacceptabila", a denuntat Guterres.