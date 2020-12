Israelul efectueaza atacuri aeriene in Fasia Gaza de Craciun, dupa un tir de rachete din Fasia Gaza

Aramata israeliana a anuntat ca a lovit trei instalatii apartinand Hamas in Fasia Gaza - o instalatie in care se produc rachete, o infrastructura subterana si un post militar."Hamasul va suporta consecintele oricarui act de teroare provenind din (Fasia) Gaza", a amenintat pe Twitter armata israeliana.Sirene de alerta au rasunat inainte de lansarea rachetelor, de Craciun, in orasul portuar israelian Ashkelon (sud) si in zone din jurul enclavei palestiniene, afectata dur de o blocada, de peste un deceniu, a anuntat intr-un comunicat armata israeliana."Doua rachete au fost trase din Fasia Gaza catre teritoriul israelian (...) si au fost interceptate de sistemul de aparare Domul de Fier", a preczat armata, care nu a evocat nici victime si nici pagube.Serviciile israeliane de urgenta au anuntat ca au primit mai multe persoane aflate in stare soc.Ultimul tir de racheta din Fasia Gaza catre Israel a avut loc in urma cu peste o luna.Hamasul, care detine controlul asupra Fasiei Gaza, si Israelul au purtat trei razboaie - in 2008, 2012 si 2014. In pofida unui armistitiu in ultimele trei luni, cele doua parti se infrunta sporadic prin tiruri de racheta dinspre Fasia Gaza si represalii ale armatei israeliene.CITESTE SI: