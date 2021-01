Israelul va emite pasapoarte ''verzi'' pentru cei vaccinati impotriva COVID-19. Ei nu vor mai sta in carantina la revenirea in tara dintr-o calatorie

Israel, in al treilea lockdown

Israelul a vaccinat un sfert din populatia tarii si administreaza vaccinul impotriva COVID-19 produs de Pfizer si BioNTech unui numar de peste 200.000 de rezidenti zilnic, a spus joi ministrul Sanatatii, potrivit DPA.Aproape 2,4 milioane de israelieni din cei 9,3 milioane de locuitori au primit prima doza, a scris pe Twitter Yuli Edelstein.Dintre acestia, aproape 700.000 au primit si cea de-a doua doza, care trebuie administrata la trei saptamani dupa prima astfel incat vaccinul sa atinga eficacitatea optima.Pasaportul verde le-ar putea totodata permite sa participe la evenimente culturale cum ar fi concerte, de indata ce astfel de manifestari vor fi reluate. Cabinetul condus de premierul Benjamin Netanyahu nu a luat inca o decizie finala in aceasta privinta.Pentru a evita discriminarea, israelienii care nu doresc sa faca vaccinul vor avea optiunea de a prezenta un test negativ pentru coronavirus, realizat cu cel mult 48 de ore inaintea evenimentului. Israelul se afla in prezent intr-un al treilea lockdown national, extins la inceputul acestei saptamani pana pe 31 ianuarie.Scolile si gradinitele sunt inchise, cu exceptia celor pentru copiii cu nevoi speciale.Centrele comerciale sunt de asemenea inchise, iar restaurantele au voie sa ofere doar servicii de livrare la domiciliu.Oamenii au voie sa faca vizite la domiciliu doar celor apartinand nucleului familial, iar drumurile mai lungi de 1 kilometru de domiciliu sunt de asemenea restrictionate, cu anumite exceptii.Cu toate acestea, traficul se mentine aglomerat.Israelul se afla in fruntea listei tarilor cu cele mai multe vaccinuri administrate per capita.Pentru prima data din februarie 2020, numarul cazurilor zilnice noi confirmate a depasit luni 10.000.