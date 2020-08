Israelul examineaza vaccinul rusesc anti-COVID-19, afirma ministrul Sanatatii al statului evreu

Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat marti ca Rusia a devenit prima tara care a inregistrat un vaccin impotriva COVID-19, dupa mai putin de doua luni de testare pe oameni, iar ministrul sau al sanatatii a respins miercuri afirmatiile ca produsul nu este sigur.'Urmarim cu vigilenta toate anunturile, indiferent din ce tara', le-a declarat ministrul israelian al sanatatii reporterilor. 'Am luat deja in discutie anunturile de la centrul de cercetare din Rusia privind dezvoltarea vaccinului', a continuat el.'Daca ne vom convinge ca este un produs serios, vom incerca sa intram in negocieri. Dar nu vreau sa amagesc pe nimeni. Profesionistii ministerului lucreaza la aceasta in permanenta. Vaccinul nu va veni maine', a mai spus ministrul sanatatii.Israelul dezvolta propriul sau candidat de vaccin si intentioneaza sa inceapa testele pe oameni in octombrie. In acelasi timp, a semnat cu companiile americane Moderna si Arcturus Therapeutics pentru optiunea de achizitie a vaccinurilor dezvoltate de acestea.