Israelul extinde vaccinarea anti-COVID la tinerii cu varste cuprinse intre 16 si 18 ani

Potrivit BBC, Ministerul israelian al Sanatatii a anuntat ca, incepand din 19 decembrie, 25% din populatia tarii a primit cel putin o doza de vaccin.In prezent, vaccinarea este disponibila pentru persoane cu varste de peste 40 de ani. Un purtator de cuvant al Ministerului Educatiei a spus ca vaccinarea adolescentilor din grupa 16 - 18 ani va permite revenirea lor la cursuri si sustinerea examenelor.Prim-ministrul Benjamin Netanyahu, care se afla in campanie pentru realegere, a anticipat ca Israelul va iesi din pandemie pana in luna februarie . In prezent, se afla in a treia izolare nationala.De la inceputul pandemiei, in Israel au fost inregistrate peste 595.000 de contaminari cu SARS-CoV-2 si 4.361 de decese asociate, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins.La nivel mondial, numarul cazurilor a depasit 98,8 milioane, iar cel al deceselor asociate, 2,12 milioane.