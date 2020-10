Israelul incepe primele teste clinice ale potentialului sau vaccin anti-COVID-19

La inceputul pandemiei, premierul Benjamin Netanyahu a mandatat Institutul Israelian de Cercetari Biologice (IIBR), o institutie publica, sa dezvolte un vaccin local impotriva virusului care a rapus pana in prezent peste un milion de vieti in intreaga lume, inclusiv 2.372 in Israel , tara care a inregistrat peste 300.000 de cazuri.Duminica, autoritatile au anuntat ca primele teste clinice ale acestui potential vaccin, denumit "BriLife", urmeaza sa inceapa la data de 1 noiembrie.Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), circa 40 de "vaccinuri-candidat" sunt evaluate in prezent in cadrul studiilor clinice pe subiecti umani in intreaga lume (in crestere de la 11 la jumatatea lunii iunie). Zece dintre acestea se afla in stadiul cel mai avansat, faza a 3-a, in care eficacitatea vaccinului este evaluata pe scara larga, pe zeci de mii de voluntari de pe mai multe continente.Abordarile in cadrul cercetarilor sunt diferite - fie sunt bazate pe categorii de vaccinuri dovedite, fie pe tehnici mai inovatoare, cum ar fi vaccinul cu vector viral (VRV) in cazul caruia cercetatorii utilizeaza drept suport un alt virus care este transformat si adaptat pentru a combate COVID-19.In cazul studiului israelian, laboratoarele IIBR au produs un vaccin de tip VRV care a indus un "raspuns imun eficient" la animale mici, precum soareci, hamsteri si iepuri, dar si la vietuitoare mai mari, cum ar fi porcii, a declarat doctorul Shmuel Shapira, directorul institutului.La data de 1 noiembrie, laboratorul va incepe prima faza a studiilor clinice pe doi voluntari cu varste cuprinse intre 18 si 55 de ani, recomandati de spitalele Sheba si Hadassa, a precizat Shapira.Dupa obtinerea primelor rezultate, autoritatile vor trece de la doi subiecti la 80 pentru finalizarea primei faze a studiului, urmand ca in decembrie numarul participantilor sa ajunga la 980, in cadrul celei de-a doua faze. In cele din urma, studiul va include 25.000 de subiecti pentru a treia si ultima faza a testelor clinice, programata pentru aprilie sau mai, noteaza AFP.Pana in prezent, au fost obtinute 25.000 de doze, productia urmand sa creasca la 15 milioane, un numar mai mare decat populatia tarii (9 milioane de locuitori).