Israelul, lovit de doua rachete trase din Fasia Gaza

Sirenele de alarma au rasunat seara intr-o regiune din sudul Israelului, invecinata cu Fasia Gaza, dupa tir, care nu a fost revendicat deocamdata.Una din rachete a fost "interceptata de sistemul de aparare aeriana Iron Dome", a informat armata, fara sa faca precizari in legatura cu al doilea proiectil.Ultimul tir de racheta asupra teritoriului israelian din enclava palestiniana a avut loc marti.Fasia Gaza este guvernata de miscarea islamista armata Hamas si supusa unei blocade stricte din partea Israelului.Hamas si statul evreu au purtat trei razboaie din 2007 pana in prezent, iar schimburi de focuri au loc sporadic.Armata israeliana a anuntat in aceasta saptamana ca a descoperit un tunel de atac sapat de Hamas din Fasia Gaza pana in teritoriul statului evreu.