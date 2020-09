Israelul reimpune carantina al nivel national pentru urmatoarele trei saptamani

Magazinele non-esentiale vor fi din nou inchise, la fel ca si hotelurile sau scolile. Potrivit publizatiei Haaretz, cetatenii israelieni vor avea voie sa se deplaseze in maxim 500 de metri departare de propria locuinta.Statul everu a ajuns la un total de 150.000 de cazuri, dupa ce in ultimele zile bilantul zilnic a ajuns la circa 4.000 de noi imbolnaviri.In acest moment Israelul inregistreaza 37,482 de cazuri active.Stire in curs de actualizare.