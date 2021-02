Israelul relaxeaza carantina, in pofida numarului mare de infectii cu SARS-CoV-2. Campania de vaccinare n-ar fi avut efecte imediate, asa cum se astepta

Aeroportul international, in mare parte inchis

Printre altele a fost anulata restrictia deplasarilor in afara unei raze de 1 kilometru de domiciliu, care in general nu a fost respectata pe perioada carantinei.Au primit permisiunea sa se redeschida afacerile fara public. De asemenea a fost anulata interdictia vizitelor la rudele care nu locuiesc sub acelasi acoperis . S-au redeschis si rezervatiile naturale si casele de odihna, dar nu numai pentru familiile care locuiesc sub acelasi acoperis.In schimb magazinele, buticurile, centrele comerciale, pietele, precum si lacasurile culturale nu isi vor putea relua activitatea in aceasta duminica.Si aeroportul international, singurul din Israel , ramane in mare parte inchis.Gradinitele vor fi inchise cel putin marti dimineata, precizeaza presa israeliana.Cabinetul de ministri urmeaza sa se intalneasca in cursul zilei, in jurul orei 17.00, pentru a discuta despre modalitatile de redeschidere a sistemului de invatamant, in contextul in care varianta britanica a virusului provoaca temeri privind o noua explozie de cazuri de contaminare cu SARS-CoV-2 dupa cateva zile de la reluarea cursurilor fata in fata.Referitor la redeschiderea gradinitelor si a unitatilor de invatamant exista divergente intre premierul Benjamin Netanyahu, lider al partidului de dreapta Likud, si ministrul apararii Benny Gantz, din partea formatiunii Albastru & Alb.La sedinta guvernului de saptamana trecuta, premierul Netanyahu l-a acuzat pe Gantz ca pune in pericol viata israelienilor prin solicitarea sa de a relaxa prematur restrictiile.Ministrul a reactionat manios, afirmand ca "intreaga sa viata" a aparat vietile israelienilor, argumentand ca societatea israeliana a obosit de atata carantina, iar afacerile se prabusesc din cauza restrictiilor in vigoare de prea mult timp.Conform site-ului Our World in Data, Israelul inregistreaza cel mai mare numar de noi infectii la 1 milion de cetateni, chiar daca a vaccinat mai multi oameni decat orice alta tara din lume. Vaccinarea nu a avut efecte imediate, asa cum se astepta, probabil din cauza unei variante mai agresive de COVID-19, care a aparut in Marea Britanie, presupun experti locali.Peste 5.000 de israelieni au murit din cauza complicatiilor provocate de COVID-19, noteaza dpa.