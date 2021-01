Israelul vizeaza ca doua milioane de locuitori sa primeasca doua doze de vaccin anti-COVID pana la sfarsitul lunii ianuarie

Campania de vaccinare nationala a fost lansata pe 19 decembrie intr-un ritm intens impus de Benjamin Netanyahu. Prim-ministrul, aflat in prezent in campanie electorala, a fost vaccinat in direct la televiziune cu prima doza din vaccinul americano-german Pfizer/BioNtech.Duminica, directorul general al Ministerului Sanatatii, Hezi Levi, a afirmat ca circa o cincime din cele noua milioane de locuitori ai Israelului - incepand cu angajatii din sistemul sanitar si persoanele peste 60 de ani - isi vor primi doza dubla "pana la sfarsitul lui ianuarie"."Ar trebui sa avem imunizati doua milioane de rezidenti", a precizat acesta la postul public de radio, Kan.Acest obiectiv pare cu toate acestea mai putin ambitios decat cel formulat pe 26 decembrie de Netanyahu, potrivit caruia, un sfert din populatie (2,25 de milioane) ar trebui sa fie imunizat intr-o luna in cadrul campaniei de vaccinare.Israelul va reduce ritmul acestei campanii pentru a gestiona stocurile de vaccinuri si a asigura injectarea, la un interval de trei saptamani, a doua doze distincte in randul populatiei vizate, a explicat duminica Levi.Vineri, un milion de persoane au primit prima doza de vaccin, potrivit biroului prim-ministrului.Potrivit programului comunicat initial, guvernul israelian spera iesirea din criza la inceputul lui martie, chiar inainte de alegerile legislative, programate pentru 23 martie.Pana atunci, confruntat cu o crestere a numarului de infectari, acesta a decretat pe 27 decembrie un nou lockdown aproape generalizat de cel putin doua saptamani.Peste 435.800 de persoane au fost infectate cu noul coronavirus in Israel, potrivit celui mai recent bilant comunicat duminica de Ministerul Sanatatii, inregistrandu-se 3.400 de decese.Vineri, ministerul Sanatatii a anuntat printre altele detectarea a 18 cazuri de infectare cu tulpina britanica a virusului.