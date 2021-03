Persoanele aflate in carantina COVID-19, monitorizate in Israel cu o bratara electronica

"Cei care refuza sa fie monitorizati electronic, sau care nu indeplinesc cerintele stabilite de lege vor fi trimisi la un hotel administrat de guvern pentru a petrece perioada de carantina", a informat Knessetul.Cei care se intorc din strainatate vor trebui sa-si faca un test pentru coronavirus pe aeroportul Ben Gurion, iar daca este negativ vor primi o bratara care se poate purta la mana sau la glezna.Bratara va controla locatia respectivei persoane prin tehnologia Bluetooth si GPS, conectata la telefoanele mobile personale, si va trimite o notificare autoritatilor in caz de incalcare a acestei perioade de izolare obligatorie. Israelul a restrictionat venirea turistilor de la declansarea pandemiei si permite accesul doar pentru cetatenii si rezidentii tarii.De la sfarsitul lunii ianuarie aeroportul este practic inchis pentru a evita patrunderea in tara a mutatiilor coronavirusului. De saptamana trecuta a intrat in vigoare o redeschidere partiala prin care s-a autorizat reintoarcerea in tara a maximum 3.000 de israelieni pe zi.Peste 4 milioane de rezidenti au primit in Israel cele doua doze de vaccin. Dupa trei lockdown-uri nationale incepe sa fie reluata rapid activitatea sociala si economica, desi activitatile de agrement in spatiile inchise sau in grupuri mari sunt limitate pentru cei care inca nu s-au vaccinat.Deputatii care au sustinut aceasta masura controversata au avertizat ca noile variante de coronavirus pot provoca rezistenta la vaccinuri si au considerat ca "este o strategie aleasa de Israel pentru a putea iesi din pandemie".