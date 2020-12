Knessetul a fost dizolvat. Israelul organizeaza noi alegeri, pentru a patra oara in ultimii doi ani

"Casatoria" fortata dintre cei doi politicieni a fost de scurta durata, nu mai mult de opt luni. Va incepe asadar o noua campanie electorala, de data aceasta pe fondul pandemiei de COVID-19 si a procesul de coruptie al premierului Netanyahu care urmeaza sa inceapa in debutul anului 2021. Scrutinul este programat sa aiba loc in luna martie.Termenul limita pentru aprobarea bugetului de stat era 23 decembrie. Parlamentul s-a dizolvat ca urmare a imposibilitatii convenirii unui acord in cadrul guvernului de "uniune si urgenta", format in aprilie de premierul Benjamin Netanyahu si fostul sau rival Benny Gantz. Saga bugetara s-a intins timp de luni de zile.Dupa trei alegeri soldate cu rezultate neconcludente, Netanyahu si Gantz au ingropat provizoriu securea razboiului in primavara pentru a pune capat celei mai lungi crize politice din istoria Israelului, aliindu-se la guvernare.Acordul din primavara prevedea in special o rotatie pentru postul de prim-ministru si adoptarea unui buget unic pentru anii 2020 si 2021. Pentru ca aceasta rotatie sa se poata concretiza si astfel Gantz sa poata avea acces la postul de premier anul viitor, parlamentarii trebuiau in prealabil sa se puna de acord asupra bugetului, lucru care nu s-a intamplat.Pentru a evita acest scenariu, partidul de centru al lui Benny Gantz, Kahol Lavan (Albastru-Alb, culorile steagului israelian), a propus ca ultima solutie un compromis: votarea a doua bugete separate, unul la sfarsitul lunii decembrie, celalalt la inceputul lunii ianuarie. Parlamentarii au respins acest compromis cu 49 de voturi la 47, fara a lasa loc de indoiala cu privire la soarta guvernului.Prin incheierea unui pact cu Likud in primavara, Benny Gantz a provocat disensiuni in partid, jumatate din deputati refuzand sa se alature unui guvern condus de Benjamin Netanyahu, acuzat de delapidare, abuz de incredere si coruptie in mai multe cazuri.Daca generalul Gantz a pierdut aceasta batalie politica, Benjamin Netanyahu nu sta nici el prea bine, confruntandu-se cu indepartarea colaboratorilor apropiati pe masura ce se apropie data la care va comparea in justitie la inceputul anului 2021.Fostul sau ministru Gideon Saar a anuntat luna aceasta crearea propriei sale formatiuni politice de dreapta, Tikva Hadasha (Noua speranta), creditata deja cu locul al doilea conform unor sondaje de opinie recente. Likud ramane in prim-planul intentiilor de vot, deocamdata. Insa aparitia acestui nou partid si ascensiunea formatiunii Yamina, dreapta radicala, apartinand unui alt fost ministru, Naftali Bennett, ii iau din electorat premierului Netanyahu care, dupa acest scrutin, ar putea ajunge in situatia de a nu avea suficienti parteneri pentru a ramane la putere.Daca ultimele trei alegeri legislative din Israel au fost dueluri Netanyahu-Gantz, "dezintegrarea partidului Kahol Lavan a schimbat dinamica", a estimat Yohanan Plessner, directorul centrului de analiza din Ierusalim Institutul Democratic Israel. In consecinta, a declarat acesta,"nici nu mai stim cine este principalul adversar" al lui Benjamin Netanyahu.