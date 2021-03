Kosovo, a treia tara din lume care isi deschide ambasada din Israel la Ierusalim: "Angajamentul asumat in Biroul Oval este astazi respectat"

Kosovo, care este majoritar musulman, a promis sa isi stabileasca ambasada in Ierusalim, atunci cand a stabilit anul trecut relatii diplomatice cu Israelul, cu sustinerea Statelor Unite. Ministerul de Externe din Kosovo a afirmat pe Twitter ca prin deschiderea ambasadei "angajamentul asumat in Biroul Oval este astazi respectat".Israelul priveste noile legaturi cu Kosovo ca parte a unei normalizari mai largi a relatiilor cu state arabe si musulmane, in cadrul acordului intermediate de fostul presedinte american Donald Trump Wasel Abu Youssef, membru al comitetului executiv al Organizatiei pentru Eliberarea Palestinei, a afirmat ca deschiderea ambasadei Kosovo in Ierusalim contravine rezolutiilor Natiunilor Unite si are rolul "sa slabeasca cauza palestiniana".Nu a fost anuntata o data oficiala pentru ceremonia oficiala de deschidere.Joi, Cehia a deschis un birou diplomatic in Ierusalim, o filiala a ambasadei sale din Tel Aviv, o masura criticata de palestinieni si de Liga Araba. Statutul Ierusalimului este unul dintre cele mai dificile obstacole in calea unui acord de pace intre Israel si palestinieni, care, cu un sprijin international larg, vor ca Ierusalimul de Est, ocupat de Israel in razboiul din Orientul Mijlociu din 1967, sa fie capitala lor.Israelul a anexat Ierusalimul de Est dupa conflictul din 1967, intr-o miscare care nu a dobandit recunoastere internationala.