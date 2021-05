Viata cu certificat de vaccinare in Israel: A consolidat un sentiment comun de responsabilitate. Trebuie sa fie un stimulent, nu o pedeapsa

In materialul sau, Azaria prezinta lectiile pe care Israelul le-a invatat in urma introducerii certificatului verde, subliniind ca el trebuie folosit ca o modalitate de a convinge oamenii sa se vaccineze, nu ca pe o unealta pentru discriminare.Certificatul israelian a fost introdus pe 21 februarie, imediat dupa o luna de lockdown. Persoanele vaccinate pot descarca o aplicatie care le afiseaza un "certificat verde" atunci cand le este cerut sa-l arate. Aplicatia poate afisa si o dovada cum ca cineva s-a recuperat dupa infectia de COVID-19.La mai bine de o luna de atunci, Rachel Azaria descrie prima ei experienta dupa ce a fost la o cafenea."Eram intr-o mica stare de soc. Parea ca si cum pandemia s-a terminat, sau macar a intrat intr-o pauza. Familiile si cuplurile intrau si ieseau dintr-un restaurant in Ierusalim intr-o frumoasa zi de primavara. Daca nu erau cateva persoane cu masca, ar fi parut o scena de dinainte de pandemie (...). Cum am intrat, ospatarul ne-a intrebat daca avem 'certificatul verde' (...). Am cautat o hartie care era impaturita in portofel, in timp ce amicul meu a intrebat ospatarul daca stie sa foloseasca aplicatia. Niciunul dintre noi nu le mai folosisem de saptamani intregi. Ospatarul abia daca s-a uitat la ele, nu s-a uitat la codurile QR si nici nu ne-a cerut buletinele. A fost doar o formalitate", scrie politicianul.Azaria argumenteaza mai departe ca nu certificatul verde a facut posibila trezirea din pandemie si arata ca majoritatea locurilor nu il cer, iar restaurantele care il cer primesc si clientii fara certificat, insa acestia pot sta doar la terase."In schimb, ceea ce a redeschis societatea si economia sunt vaccinurile. Procesul de obtinere a unui vaccin este simplu si exista doze pentru toti. Astfel, 90% dintre adulti au fost pana acum inoculati sau s-au recuperat din covid-19. Numarul de noi infectii si decese este scazut. De aceea putem interactiona din nou. Certificatul verde nu a permis acest lucru - vaccinurile au facut-o - insa documentul a fost instrumentul care ne-a ajutat sa ajungem acolo", precizeaza Azaria.Fostul parlamentar mai explica faptul ca programul nu a functionat din cauza ca dovedeste ca o persoana e vaccinata si ca in acest mod are acces la diferite distractii, ci pentru ca i-a convins pe cei nehotarati sa se vaccineze."Revenirea tarii la normalitate a fost obiectivul certificatului verde. Vaccinul, in cea mai mare parte, nu este privit de public ca pe un scop individual, personal, ci ca unul comunitar sau national: infrangerea covid-19 ca comunitate", explica aceasta.Azaria mai relateaza in The Economist ca una dintre surprize a fost faptul ca autoritatile locale si fortele de ordine nu au impus certificatul cu aceeasi greutate cum a fost in cazul mastilor de protectie sau practicarea distantarii sociale. De asemenea, e de parere ca publicul a inteles instinctiv ca certificatul verde reprezinta un stimulent pentru ca oamenii sa se vaccineze, nu o modalitate de discriminare intre cei care au acceptat sau refuzat sa se vaccineze."Exista doua lectii folositoare din experienta Israelului. Prima, certificatul de vaccinare functioneaza atunci cand este vazut de cetateni ca un stimulent de vaccinare, nu ca pe o pedeapsa pentru cei care nu s-au vaccinat. In al doilea rand, a consolidat un sentiment comun de responsabilitate si comunitate.Astazi, viata din Israel se intoarce la ceea ce era inainte de pandemie. Covid-19 ne-a fortat sa traim cu distantarea sociala, dar remediul ne-a determinat sa apreciem coeziunea sociala. Si alte tari vor iesi din criza, dar timpul necesar depinde de forta comunitatilor lor si de disponibilitatea lor de a adopta fiecare instrument pentru a invinge virusul. Pentru Israel, un astfel de instrument a fost certificatul verde", a conchis Rachel Azari.