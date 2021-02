Lege controversata votata de Parlamentul Israelului. Autoritatile pot afla numele persoanelor nevaccinate

O lege adoptata cu 30 de voturi pentru si 13 impotriva le da autoritatilor locale, directorului general al Ministerului Educatiei si unor membri ai Ministerului Afacerilor Sociale posibilitatea de a cere sa le fie comunicate numele, adresele si numerele de telefon ale persoanelor nevaccinate. Scopul acestei legi, valabila trei luni sau pana cand pandemia va fi declarata incheiata, este de a "permite acestor organisme sa incurajeze oamenii sa se vaccineze, adresandu-se lor personal", potrivit unui comunicat al parlamentului israelian. Israelul a administrat cele doua doze de vaccin Pfizer/BioNTech unui numar de trei milioane de persoane, o treime dintre cei aproximativ noua milioane de locuitori ai sai.Statul israelian si-a redeschis duminica centrele comerciale si comertul stradal pentru intreaga populatie, in cadrul celei de-a treia iesiri din carantina de la inceputul epidemiei de COVID-19. Insa, daca anumite locuri sunt deschise pentru toti, altele sunt accesibile doar persoanelor dotate cu o "insigna verde", semn ca ele au primit a doua doza de vaccin in urma cu cel putin o saptamana sau ca s-au recuperat dupa boala COVID-19.Insa aceasta pretioasa "cheie de acces" este criticata de o parte a populatiei, care vede in aceasta o forma de discriminare a persoanelor nevaccinate.In cadrul dezbaterilor parlamentare de miercuri, lidera Partidului Laburist, Merav Michaeli, l-a acuzat pe premierul Benjamin Netanyahu ca "neaga dreptul cetatenilor la confidentialitate asupra informatiilor lor medicale".Comunicatul Knessetului (parlamentul) afirma ca informatiile personale nu pot fi utilizate in alte scopuri decat cel de a-i incuraja pe oameni sa se vaccineze.Deputatul Haim Katz, din partidul de dreapta Likud al premierului, a aparat legea, descriind-o drept "un mijloc de a promova vaccinarea".Peste 760.000 de cazuri de COVID-19 au fost inregistrate oficial in Israel de la inceputul pandemiei, dintre care mai mult de 5.600 de decese.