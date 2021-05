Liderul suprem iranian, Ayatollahul Ali Khamenei, le cere palestinienilor sa isi dezvolte capacitatea de lupta pentru a opri "brutalitatea" Israelului

"Zionistii nu inteleg decat limbajul fortei, asa ca palestinienii trebuie sa isi dezvolte forta si rezistenta pentru a-i obliga pe criminali sa se predea si sa le opreascp actele brutale", a spus Ayatollahul Ali Khamenei.Israelul si-a intensificat marti atacurile aeriene impotriva Fasiei Gaza , in timp ce tituri de rachete au lovit orase israeliene pentru a doua zi, amplificind un conflict in care cel putin 28 de oameni au murit in enclava palestiniana si doi in Israel Comitetul International al Crucii Rosii (CICR) a cerut, marti, tuturor partilor implicate in conflictul dintre Israel si Gaza, care este condusa de Hamas, sa de-escaladeze violentele care au provocat moartea a cel putin 30 de persoane, reamintindu-le regulile razboiului, transmite Reuters."Rachetele recente din Israel si atacurile aeriene din Gaza reprezinta o escaladare periculoasa a tensiunilor si a violentei care au avut loc zilele trecute la Ierusalim, inclusiv in orasul vechi", a declarat Fabrizio Carboni, directorul regional al CICR pentru Orientul Mijlociu, intr-un comunicat."Comitetul International al Crucii Rosii lanseaza un apel urgent pentru retinere si de-escaladare", a spus el.Dreptul international umanitar interzice atacurile directe si nediscriminatorii impotriva civililor, orice atac trebuie sa fie proportional si trebuie luate toate masurile de precautie necesare pentru a evita victimele civile, a spus Carboni.Ostilitatile din zonele dens populate vor avea ca rezultat "un cost uman insuportabil de ridicat", daca principiile nu vor fi respectate, a spus el in declaratia emisa cu cateva minute inainte ca un turn rezidential de 13 etaje din Gaza sa fie lovit de un atac aerian israelian si sa se prabuseasca la scurt timp, potrivit martorilor. Nu a fost clar imediat daca cladirea a fost complet evacuata sau daca au existat victime.Carboni a cerut "asigurarea unei circulatii rapide, sigure si fara obstacole pentru ambulante" si pentru personalul si voluntarii atat ai Societatii Semilunii Rosii din Palestina , cat si ai Societatii Magen David Adom din Israel.CICR, cu sediul la Geneva, este gardianul Conventiilor de la Geneva din 1949, care stabilesc dreptul international umanitar privind protectia civililor si a altor grupuri vulnerabile, cum ar fi fostii combatanti.