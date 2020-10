Manifestatii anti-Netanyahu, in Ierusalim si Tel Aviv, in pofida restrictiilor sanitare: "Du-te"

Din luna iulie, manifestantii se reunesc in fiecare sambata seara pentru a critica gestionarea economica si sanitara a pandemiei de catre guvernul condus de Benjamin Netanyahu pe care il acuza ca este "corupt".Saptamana trecuta, parlamentul israelian a aprobat o lege menita sa limiteze manifestatiile in timpul starii de izolare, despre care criticii spun ca are scopul de a reduce la tacere protestele fata de Benjamin Netanyahu, inculpat pentru coruptie.Legea le interzice in special manifestantilor sa se deplaseze la mai mult de un kilometru de locuinta.Politia a indicat sambata ca pentru a putea manifesta, protestatarii sunt nevoiti sa respecte si alte reguli: un grup de manifestanti trebuie sa fie alcatuit din cel mult 20 de persoane care au obligatia sa pastreze o distanta de 2 metri intre ele si sa poarte masca. Fiecare grup trebuie sa fie separat de altul de cel putin 20 de metri.La Ierusalim, manifestantii, purtand drapele israeliene si banderole pe care se putea citi "du-te" in ebraica, au respectat aceste reguli.La Tel Aviv, unde au manifestat mii de persoane, potrivit unui fotoreporter al agentiei France Presse, au izbucnit altercatii intre politie si manifestanti.Purtatorul de cuvant al politiei, Micky Rosenfeld, a indicat intr-un comunicat ca manifestantii nu au respectat regulile de distantare necesare si s-au deplasat fara coordonare."Manifestantii au aruncat cu diverse obiecte in directia politistilor si i-au infruntat. Unitatile de politie aflate la fata locului au raspuns incidentelor si manifestatiilor ilegale", a spus el.Cu peste 280.000 de cazuri confirmate si mai mult de 1.900 de decese pentru o populatie de noua milioane de locuitori, Israelul este tara cu rata saptamanala de infectie cea mai ridicata din lume.