Coronavirus: Marea Sinagoga din Ierusalim va fi inchisa de Anul Nou Evreiesc, o premiera istorica

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat la inceputul acestei saptamani decretarea izolarii la nivel national pentru cel putin trei saptamani, pentru a reduce un al doilea val al pandemiei de COVID-19.Cu 166.794 de infectari si 1.147 de decese, Israelul este tara cu cele mai multe cazuri in raport cu populatia inregistrate in ultimele doua saptamani.Israelul este de asemenea prima tara care decreteaza izolarea nationala pentru a doua oara de la inceputul pandemiei de coronavirus.Decizia intra in vigoare de vineri cand incepe sarbatoarea Rosh Hashanah (Anul Nou Evreiesc), va continua si de Yom Kippur (Ziua Ispasirii) si se va incheia in ultima zi a sarbatorii biblice Sukkot, in jur de 11 octombrie, au precizat autoritatile israeliene.Sinagogile sunt in general pline in cele doua zile ale sarbatorii Rosh Hashanah si mai ales de Yom Kippur.Insa anul acesta, pentru a combate raspandirea virusului, autoritatile au pus in aplicare un plan ce permite credinciosilor evrei sa se roage in functie de dimensiunile lacasului. Astfel fiecare credincios are la dispozitie o suprafata de 4 metri patrati, ceea ce inseamna ca Marea Sinagoga ar putea gazdui pana la 200 de persoane."Insa am decis sa nu ne asumam riscuri", a declarat presedintele Marii Sinagogi, Zalli Jaffe.Lacas important de rugaciune, acest impunator centru spiritual construit pe fundatiile unei sinagogi mai mici, gazduieste intre 1.100 si 1.700 de credinciosi in perioada sarbatorilor evreiesti majore."Nu am inchis niciodata de la inceputurile sale," a marturisit Zalli Jaffe, in varsta de 67 de ani, care se roaga aici de cand era copil.Sinagoga, inaugurata in 1982, serveste ca loc oficial de rugaciune pentru statul evreu si este lacasul in care vine sa se roage presedintele israelian in ziua de Yom Kippur.